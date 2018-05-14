Ким Кардашьян станет депутатом парламента Армении? - ПОДРОБНОСТИ

Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян предлагает создать двухпалатный парламент, в котором одна из палат будет предоставлена представителям армянских колоний. Нет, речь пока не идет о том, что в РА официально объявили себя империей, и теперь обсуждают пути развития собственных колоний.

Допускаю, что рано или поздно такая мысль будет озвучена - от жителей страны, в которой с детства вбивается в голову мысль о том, что в мире существует множество "Армений", можно ожидать и этого. Но пока стоит заметить, что в дипломатии колония - это совокупность сотрудников учреждений государства, работающих и проживающих на территории другого государства. В ряде случаев - общность эмигрантов.

Проще говоря, в РА хотят создать для представителей армянской диаспоры отдельную палату. В палате номер 6, о которой писал Антон Павлович Чехов, обитали пять человек. Сколько человек будут представлены в палате для армянской диаспоры, пока не известно. Но и без того, данная инициатива новоявленного министра диаспоры РА достойна отдельных комментариев.

Начнем с того, что мы стали свидетелями признания неспособности со стороны нового руководства страны придумать что-то, принципиально отличающееся от действий Сержа Саргсяна и его команды. Те, напомню, также уповали на бесконечную помощь от России, но в еще большей степени - на финансовую помощь от диаспоры. Серж Саргсян неоднократно озвучивал многомиллиардные суммы капитала армянской диаспоры. Он же заявлял, что жаждет, чтобы эти деньги пришли в РА.

Он вообще, сидя на передаче у Познера, заявил, что мечтой каждого армянина является возвращение всех армян, проживающих в разных странах мира, в РА. И министерство диаспоры, как тогда указывал Азатович, создано как раз для претворения этой мечты в жизнь. При этом реальная политика руководства РА привела к тому, что армяне убегали из страны, пополняя число представителей диаспоры.

Бежали они, в первую очередь, от понимания того очевидного факта, что Армения находится в экономическом и политическом тупике, вырваться из которого невозможно, не наладив отношений с Турцией и Азербайджаном. Все беды этой страны - далеко не из-за тотальной коррупции, воровства. Все это было, есть и будет атрибутом жизни РА, как бы ни пытался все это отрицать Никол Пашинян. Собственно, в этом легко убедиться еще и по причине того, что в РА не была запущена процедура люстрации. В итоге, многие армянские воры, коррупционеры, олигархи ничего не потеряли, а попросту присягнули на верность новой власти.

В этих условиях Пашиняну нужно будет как-то удовлетворять ожидания граждан республики, верящих в то, что со свержением Сержа Саргсяна на них с неба будет спадать манна небесная. Ясное дело, что этого не произойдет. Любое повышение уровня жизни в РА возможно только через присоединение ее к успешно реализуемым в регионе экономическим, транспортным проектам. А это возможно лишь в случае возвращения всех оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Иного пути нет. Даже если в парламенте РА создадут отдельную палату для представителей диаспоры, по сути согласившись на то, что граждане иных государств будут влиять на внутреннюю и внешнюю политику РА. В этой самой палате могут сидеть, стоять, лежать Серж Танкян, Шер, Ким Кардашьян и иные известные представители армянской диаспоры. Более того, в парламент Армении, на манер Калигулы, можно завести и коня. Никакой "Инцитат" Армении не поможет. Хотя верить в обратное армяне, конечно же, могут. Как и в то, что весь мир - это одна сплошная Армения.

Акпер Гасанов