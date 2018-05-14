Президент Ильхам Алиев поздравил премьера Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас с вступлением в должность Премьер-министра Maлaйзии. Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Малайзией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов. С удовлетворением вспоминая нашу встречу в Баку, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии", - говорится в поздравлении главы государства.