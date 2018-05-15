Сергей Марков: Главная цель Пашиняна - ударить по России по указке Запада - ИНТЕРВЬЮ

"К сожалению, последние заявления Никола Пашиняна не вселяют уверенности в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Как передает Day.Az, об этом сказал Azernews директор Института политических исследований, доверенное лицо президента Российской Федерации Сергей Марков.

Более того, как отметил собеседник издания, заявления Пашиняна о том, что в переговорном процессе должны принимать участие представители непризнанной международным правом территории, вызывают недоумение. Очевидно, что это неприемлемые условия для Азербайджана и, соответственно, Пашинян намеренно усиливает напряженность.

"Никол Пашинян - популист и протеже западных стран, для которых разжечь очередную полыхающую точку в столь сложном регионе - задача номер один. Интересы Армении здесь не причем, задача - ударить по России. Я с уверенностью могу говорить, что приход Пашиняна к власти не только не улучшит жизнь простых армян, а, наоборот, способен привести Армению к полному краху той мнимой самостоятельности и государственности, которая существовала последние 26 лет.

Заверения Пашиняна о том, что Армения останется привержена стратегическому партнерству с Россией, на мой взгляд, - всего лишь попытка обмануть политический истеблишмент РФ с целью выманить побольше экономической поддержки. Очевидно, что Пашинян - это креатура Запада и он все сделает, чтобы понравиться своим основным кураторам. Это может говорить о том, что в итоге Ереван способен уйти при первой же возможности из стратегического союза с Москвой.

Отмечу, что сложившаяся ситуация, в принципе, может быть, на руку Азербайджану, которому всего то и нужно, чтобы несколько дней ему не мешали в возврате оккупированных территорий", - сказал Сергей Марков.

Рашид Ширинов