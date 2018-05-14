Закир Гасанов принял участие в открытии ряда военных объектов - ФОТО

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, распространенном понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей, где ознакомился с созданными здесь условиями, отвечающими современным требованиям, дал соответствующие указания.

Затем Гасанов, приняв участие в открытии новой столовой в одной из воинских частей, пообедал вместе с личным составом.

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