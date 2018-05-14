Пашинян, бегущий по лезвию

Никол Пашинян - лидер бархатной революции, лишившей Сержа Саргсяна кресла премьера, - по мнению известного российского политолога Сергея Маркова, уже начал принимать решительные меры для переориентации страны на Запад. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как пишет Марков на своей странице в Facebook, Пашинян начал широко привлекать в качестве своих советников людей с Запада, однако при этом на словах говорит о готовности к контакту с Москвой.

Так, экономическим советником Еревана стал американский экономист, уроженец Турции Дарон Аджемоглу, а главой военного ведомства Армении был назначен бывший представитель страны при НАТО.

Российский политолог охарактеризовал происходящее как "тревожные тенденции" и высказал сомнения по поводу искренности, доброжелательности армянского лидера по отношению к России.

Буквально пару часов назад на встрече с Пашиняном в Москве президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил о зависимом положении армянской экономики от "большого брата": более 25 процентов товарооборота Армении приходится на долю России, а российские капиталовложения составляют 35 процентов всех инвестиций в армянскую экономику.

Военный сектор Армении вообще в полной зависимости от России, и робкие заигрывания с китайским и индийским военпромом картину изменить не способны.



Не забыл Путин упомянуть и "растущие поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок", явно намекая, что 38-процентный рост за последние месяцы может неожиданно смениться 100-процентным спадом, на что армянский премьер отметил, что "никто в Армении никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений".

Подобные утверждения, однако, звучат как-то неубедительно, ибо сомнения были и есть, причём выражал их на протяжении многих лет не кто иной, как Никол Пашинян. И даже название оппозиционного блока, поддержавшего его во время революции и выборов, является ярким свидетельством наличия вполне конкретных сомнений в вопросе сотрудничества с Россией и ЕАЭС.

Те два государственных назначения, упомянутые Марковым, не столько тревожны, сколько символичны. Особенно если говорить о Дароне Аджемоглу, приглашение в страну которого является явлением весьма знаменательным, учитывая, что экономист родился и вырос в Стамбуле.

Президент Армении - бывший посол страны в Великобритании, экономический советник - уроженец Турции, проживающий в США, министр обороны - бывший представитель страны в НАТО, глава администрации премьер-министра - некий диджей, окончивший Международный университет Монако. Что это, реверанс в сторону Запада или простое совпадение?

Думаю, стоит в очередной раз напомнить, что всё сказанное Пашиняном относительно сотрудничества с Россией есть не что иное, как попытка не дать Москве формальный повод начать оказывать на Ереван давление. Благо, российский политический истеблишмент обладает в данном направлении достаточно богатым опытом, набранным в томатных войнах с Турцией и молочном конфликте с Беларусью.

Однако если для Турции помидоры, не добравшиеся до московских прилавков, - всего лишь небольшая неприятность, то тонны армянских огурцов и прочих овощей, в одночасье переставших отвечать неким увлекательным нормам Роспотребнадзора, могут ударить по армянской экономике не хуже 10 лет правления Саргсяна.

Именно поэтому Пашинян полностью отказался от антироссийской риторики и проявляет крайнюю осторожность в отношениях с Москвой. Возможность усидеть на двух стульях всегда выглядит привлекательно, особенно если к одному из стульев тебя пригвоздили, однако хватит ли Пашиняну политического опыта, чтобы не свалиться с обоих? Подобная двойная игра - дело крайнее тонкое, и можно ненароком порезаться. Куда добежит новый премьер Армении по столь острому лезвию - покажет время.