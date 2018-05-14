Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выполнил все задачи, стоящие перед страной по транспортной инфраструктуре

Азербайджан выполнил все задачи, стоящие перед страной по транспортной инфраструктуре. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая в понедельник участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в строительстве порта участвовали местные и иностранные специалисты, сотрудники.

"Хочу выразить им признательность за проделанную работу. Работы по строительству порта контролировались мной лично. Рад, что сегодня здесь применяются самые высокие стандарты, приобретено и установлено все оборудование, необходимые технические средства, самые современные краны. Таким образом, мы создали в Азербайджане самый сильный транспортно-логистический центр. Выбор Алята тоже был неслучаен. Потому что существующий Бакинский морской порт уже не соответствует нашим потребностям, располагается в центре города и его возможности принимать растущие объемы грузов очень ограничены. Алят же очень благоприятное место с географической точки зрения, и дороги, которые открываются отсюда как в западном, так и в южном направлениях, в том числе автомобильные, железные дороги, несомненно, сыграли основную роль в выборе этого места. Естественно, что и развитие поселка Алят в большой степени будет зависеть от создаваемой здесь логистической и транспортной инфраструктуры. Если добавить, что в ближайшем будущем мы приступим к созданию Алятской свободной экономической зоны, то есть полное основание сказать, что в будущем эта территория города Баку будет очень стремительно развиваться, будут созданы многочисленные рабочие места. Таким образом, Алят займет важное место в развитии транспортного и экономического потенциала страны", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, ввод в эксплуатацию Бакинского международного морского торгового порта дает основание говорить, что мы выполнили все задачи, стоящие перед нами по транспортной инфраструктуре.

"До сегодняшнего дня в этом направлении была проделана очень большая работа. У нас самая большая флотилия на Каспии, у нас свыше 260 судов. По предоставленной мне информации, за последние несколько лет дополнительно было закуплено 18 судов. По моей инициативе в Баку был построен судостроительный завод. Мы можем строить, производим все виды судов и, таким образом, устранили зависимость от иностранных партнеров", - сказал глава Азербайджанского государства.