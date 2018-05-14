Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свою деятельность на пространстве Евразии как незаменимая страна для регионального сотрудничества

Азербайджан продолжит свою деятельность на пространстве Евразии как незаменимая страна для регионального сотрудничества. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая в понедельник участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"В настоящее время мы занимаемся строительством транспортного коридора Север-Юг и завершили все необходимые работы на своей территории. Таким образом, дороги с Севера на Юг и с Востока на Запад проходят и будут проходить через территорию Азербайджана. Мы выделили дополнительные средства для полного завершения транспортного коридора Север-Юг, и уверен, что эта железная дорога будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшие несколько лет", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, таким образом, Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям в Евразийском пространстве, станет транспортным и логистическим центром.

"Мы уже это видим, и мы уже выполняем эту функцию. Можно было бы подумать, что мы можем считать работу уже завершенной. Но мы должны смотреть и смотрим в будущее. В настоящее время мы занимаемся запуском транспортного коридора Юг-Запад. Это тоже очень важный транспортный коридор, и по предоставленной мне информации, по этой дороге уже был пущен первый тестовый поезд. Таким образом, создавая крупную транспортную инфраструктуру, мы в разы приумножаем геополитическое, геоэкономическое значение Азербайджана. В то же время эти проекты расширяют, укрепляют международное сотрудничество. Если посмотреть на число и мощь государств, участвующих в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, то увидим, что это действительно формат широкомасштабного международного сотрудничества", - сказал Президент Азербайджана.

Транспортный коридор Восток-Запад соединяет Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и дальше страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединяет Пакистан, Индию, Иран, Азербайджан, Россию, страны Северной Европы. А коридор Юг-Запад объединяет страны в более широком формате.

"Азербайджан является страной, участвующей во всех этих проектах. Мы приложили очень много усилий для реализации этих проектов, были предприняты очень большие политические шаги. То есть, целенаправленно, продуманно работали, трудились для реализации этих проектов. Наконец, увидели результат. Еще раз хочу сказать, что реализация этих проектов принесет экономическую выгоду не только нам. А мы, максимально эффективно используя свой транспортный потенциал, существенно улучшим свое экономическое положение. Эти проекты в большой степени повышают геополитическое значение Азербайджана. Азербайджан продолжит свою деятельность на пространстве Евразии как незаменимая страна для регионального сотрудничества. К нам испытывают большое уважение в мире. Азербайджан известен как очень надежный партнер, способная на многое страна. Наша растущая экономическая мощь позволяет реализовать такие исторические проекты", - подчеркнул глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, строительство Бакинского международного морского торгового порта - один из важных проектов, осуществляемых за счет государственного бюджета Азербайджана, и сегодняшний день запомнится как важный день в нашей истории.