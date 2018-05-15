Президент Ильхам Алиев принял экс-председателя Сената Нидерландов - ФОТО
15 мая 2018 10:49 831
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял экс-председателя Сената Нидерландов, экс-президента ПАСЕ, председателя Группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Май 13:05 18 714
-
14 Май 21:10 11 513
-
14 Май 21:26 8 732
-
01:00 6 638
-
14 Май 20:45 5 448