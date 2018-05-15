Президент Ильхам Алиев принял экс-председателя Сената Нидерландов - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял экс-председателя Сената Нидерландов, экс-президента ПАСЕ, председателя Группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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