Президент Ильхам Алиев принял экс-председателя Сената Нидерландов - ФОТО

15 мая 2018 10:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял экс-председателя Сената Нидерландов, экс-президента ПАСЕ, председателя Группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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