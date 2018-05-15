Униженные армяне снова обиделись на Нурсултана Назарбаева

Армянская революция, закончившаяся отставкой Сержа Саргсяна и провалом его "карабахского клана", привела к неожиданному эффекту. Почему-то СМИ этой страны, как и отдельные активисты в соцсетях, решили, что теперь весь мир просто обязан восхищаться всем, что у них происходит. Ну, если не весь мир, то постсоветские страны уж точно.

Ой, смотрите, у нас министр едет в метро! Пашиняна окружили сочинские армяне! Полицейские в Ереване скупают футболки с изображением Пашиняна! Ура, ура ура.

Поводов для такого щенячьего восторга становится все больше. Так, накануне новоиспеченный премьер Армении Никол Пашинян принял участие во встрече глав стран-членов Евразийского экономического союза. Того самого союза, вступление Армении в который Пашинян так яростно критиковал.

И армянские СМИ буквально завелись: Путин поздравил Пашиняна с победой! Путин поздравил Пашиняна в своей речи второй раз! Путин поздравил Пашиняна в третий раз! Очень похоже на известную киноцитату про то, как господин назвал кого-то любимой женой. Ну и бог с ними, как говорится, с радостями, но армяне умудрились обидеться. Причем уже не в первый раз. Обиделись они на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который, видите ли, не встретился с Николом Воваевичем, не поздравил бородача - не то что трижды, вообще не поздравил! Ну как так можно-то?

Телеграм-канал "Баграмян 26", который освещает события в Армении, вообще умудрился обвинить Назарбаева в том, что казахстанский лидер, оказывается, никогда не стеснялся своих антиармянских заявлений. "Назарбаев не поздравил Пашиняна даже в своем выступлении на саммите. Путин, например, поздравил Пашиняна несколько раз за день", - пишут обиженные.

Пару лет назад, пока в оккупированном Карабахе шли апрельские бои, армяне в ответ на поддержку Назарбаевым справедливой позиции Азербайджана, даже срывали таблички с улицы Назарбаева в одном из сел, переименовали саму улицу и с гордостью рассказывали, как убрали портрет Назарбаева из библиотеки, которую он помог восстановить.

С телеэкранов, онлайн-изданий и так далее сыпалась критика в адрес Назарбаева, в общем, пропагандистская машина была запущена на полную катушку. То же самое, было, кстати, и тогда, когда Назарбаев высказался по вступлению Армении в ЕАЭС, отметив, что вступление и преференции будут касаться только Республики Армения, и карабахские сепаратисты могут закатать губу заранее.

И вот после всего этого, всей этой неоднократной истерики Назарбаев должен был встречаться с Пашиняном и много-много раз его поздравлять?



Смешно.



Азер Гасымлы