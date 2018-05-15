Главные причины, которые изменят баланс сил в регионе и мире - МНЕНИЕ ИЗ АНКАРЫ

Поездка Никола Пашиняна в оккупированный Карабах, буквально после его избрания премьер-министром Армении, говорит о том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией будет продолжаться, набирая обороты.

Такое мнение высказал Day.Az директор Анкарского Института исследований России, преподаватель Анкарского университета им. Баязита Молниеносного, профессор Салих Йылмаз.

По его словам, эксалация напряженности в Карабахе ударит по российско - турецким отношениям.

"Думаю, что ультранационалистическая позиция Пашиняна и поддержка антироссийских кругов могут ускорить этот процесс", - сказал Салих Йылмаз, отметив, что данный факт может изменить баланс сил в регионе.

Далее политолог спрогнозировал изменение расстановки сил в мире, отметив, что в масштабном измерении баланс сил в мире может серьезно измениться в связи с выходом из ядерного соглашения с Ираном.

"Выборы, которые произошли в Ливане 6 мая 2018 года, по итогам которых, победу одержало движение "Хезболла", могут изменить расстановку сил на Ближнем Востоке. Такой исход может обеспечить Ирану рост влияния в регионе. Поэтому не удивительно, что сразу после этого события - 8 мая США заявили о выходе из ядерного соглашения, подписанного с Ираном в 2015-м году, предложив новые условия, согласно которым он должен прекратить производство баллистических ракет. США полагают, что экономическое преимущество и прибыль в размере 100 миллиардов долларов, Иран получил благодаря ядерному соглашению, и что этот факт он использовал для увеличения своего влияния в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане", - пояснил эксперт.

По его словам, то, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения, ратифицированного и реализованного на основе резолюции ООН, несомненно, повысит поляризацию в мире.

"Несомненно, данный факт не что иначе - как нарушение международного права, и с этим придется столкнуться основным игрокам в регионе и мире.

К примеру, в создавшейся ситуации России будет трудно сохранить статус-кво. Обратите внимание, сразу после заявления США о выходе из соглашения премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял участие в празднованиях Дня победы в России 9 мая, провел переговоры с президентом Путиным, после чего заявил, что Россия не будет ограничивать действия Израиля в Сирии. 10 мая Израиль нанес удары по военным базам иранских военных в Сирии. Россия никак не отреагировала на эти нападения.

Поэтому если Израиль продолжит свои удары по иранским базам в Сирии, а Россия будет сохранять равнодушную позицию, то союз между Россией и Ираном может дать трещину. Это значит, что прекратится и тройственная функция гарантий России, Ирана и Турции по Сирии.

Россия, оставаясь на стороне Ирана в кризисе с США, в то же время закрывает глаза на нападки Израиля на Иран, тем самым, пытаясь установить некий баланс. Но, если Россия пытается достичь баланса сил в Сирии, используя Иран, то, в свою очередь, Турции также необходимо учитывать собственные интересы, независимо от России и Ирана. Поэтому дистанцирование Турции от Ирана и Израиля - возможный и логичный вариант.

При таком раскладе, Турция, оставшись беспристрастной, займется своей собственной повесткой дня, так как негативная позиция Ирана по операции в Африне и заявления главы МИД РФ о том, что Турция должна сдать Африн Асаду, подталкивают Турцию к отстаиванию своей собственной позиции. Израиль не берет Асада на прицел, но наносит удар по Ирану, что увеличивает подозрения относительно того, что в скором будущем Иран будет изгнан из Сирии. Возникает вопрос: а кто займет место, освободившееся после Ирана? И еще, разделит ли Россия это место с США и Израилем, или же, в обмен на Асада, откажется от сотрудничества с Ираном? Ответы на эти вопросы прямо связаны со сроком действия санкций США против России.

С другой стороны, не стоит сбрасывать со счетов фактор Южного Кипра и его дипломатические контакты с Израилем по вопросу поставок электроэнергии и строительству газопровода, что может быть воспринято как попытка изоляции Турции в регионе и нанесение удара по "Турецкому потоку", который строит Россия. Причиной этому является то, что если газ из Восточного Средиземноморья при посредничестве Израиля будет поставляться в Европу, то Россия не сможет найти рынок сбыта для своего газа через "Турецкий поток" в Европе", - пояснил эксперт, добавив, что мировой порядок, основанный на двух полюсах, переживает кризис, схожий с вопросом Ирана.

"Если Иран будет раздроблен или изменится баланс сил в регионе, то евразийский кризис может перекинуться на Среднюю Азию, Кавказ и Турцию. Однако этот план не может быть реализован без согласия Турции", - заключил наш собеседник, отметив, что США и ЕС негативно настроены против Турции потому, что сами понимают, что не смогут на нее повлиять.

Матанат Насибова