В Армении могут освободить террористов из «Сасна црер»

Итак, в Армении очередь дошла до генерального прокурора Артура Давтяна: вчера напротив здания генеральной прокуратуры прошла акция протеста с требованием его отставки.

Помимо отставки, участники акции требовали освободить членов террористической организации "Сасна црер" и других политзаключенных.

Армянские эксперты отмечают, что в стране формируется нездоровая тенденция: во-первых, люди оставляют за собой право требовать отставки любого чиновника. Во-вторых, они определяют критерии термина "политзаключенный" и, в соответствии с этими извращенными критериями, требуют оправдать убийство офицеров государства.

И если Никол Пашинян освободит террористов "Сасна црер" и всех "политзаключенных" - это будет началом его конца. Что он скажет армянским полицейским, которые присягнули ему? Скажет, что убитые вчера ваши коллеги были никто, а убийцы - революционерами, и мы не будем привлекать их к ответственности, поскольку их за решетку посадил Серж Саргсян?

Какой полицейский после этого будет служить Николу Пашиняну?

Садиг Ахмедов