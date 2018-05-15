До сегодняшнего дня Госфонд IT-развития Азербайджана профинансировал свыше 100 стартапов

15 мая 2018 15:37

Государственный фонд развития информационных технологий Азербайджана профинансировал 112 стартап проектов, сказал во вторник на представлении победителей конкурса Microsoft Imagine Cup Azerbaijan министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гулузаде, было принято около одной тысячи стартап проектов, направленных для участия в конкурсе.

"Примерно 20 проектов превратились в реальный бизнес и привлекли инвестиции", - сказал министр.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az