До сегодняшнего дня Госфонд IT-развития Азербайджана профинансировал свыше 100 стартапов
15 мая 2018 15:37 153
Государственный фонд развития информационных технологий Азербайджана профинансировал 112 стартап проектов, сказал во вторник на представлении победителей конкурса Microsoft Imagine Cup Azerbaijan министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Гулузаде, было принято около одной тысячи стартап проектов, направленных для участия в конкурсе.
"Примерно 20 проектов превратились в реальный бизнес и привлекли инвестиции", - сказал министр.
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