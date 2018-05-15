Закир Гасанов: Затягивание Арменией переговоров по карабахскому конфликту отрицательно сказывается на обстановке в регионе

Затягивание Арменией переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта отрицательно сказывается на обстановке в регионе.

Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на сегодняшней встрече с чрезвычайным и полномочным послом Египта Аделем Ибрагимом, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр подчеркнул традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, которые постоянно развиваются и расширяются в соответствии с интересами государств, а также важность расширения сотрудничества в военной сфере.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Гасанов отметил, что захватническая политика Армении продолжается по сей день и затягивание переговоров отрицательно сказывается на обстановке в регионе.

В свою очередь, посол подчеркнул, что Египет придает особое значение расширению связей с Азербайджаном, добавив при этом, что в период своей дипломатической деятельности в стране будет прилагать все усилия, чтобы внести вклад в развитие дружественных отношений и военных связей между двумя странами.

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