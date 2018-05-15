В Баку проходит встреча с постоянной группой экспертов по тылу стран-партнеров НАТО - ФОТО

В рамках сотрудничества с НАТО впервые в Баку проходит встреча с постоянной группой экспертов по тылу стран-партнеров альянса на темы: движение и транспорт, устойчивое планирование и свобода передвижения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии, которое продлится до 18 мая, принимают участие 24 представителя 13-ти стран.

Основной целью экспертной группы является поиск путей развития для плодотворного использования материально-технических подразделений стран-партнеров, вносящих вклад в операции НАТО, с определением их возможностей.

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