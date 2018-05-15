Мамедъяров: Азербайджан готов к интенсивным переговорам для скорейшего урегулирования карабахского конфликта
Азербайджан готов к интенсивным переговорам для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на сегодняшней встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.
Об этом сообщил во вторник глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Была подчеркнута важность продолжения интенсивных переговоров, учитывая, что завершился избирательный процесс и в Азербайджане, и в Армении.
Мамедъяров еще раз заявил, что Азербайджан готов к интенсивным переговорам для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
В ходе переговоров всесторонне обсуждались меры, которые будут предприняты сопредседателями Минской группы ОБСЕ для продвижения переговорного процесса, и ситуация в регионе.
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