Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой автодороги в Баку
15 мая 2018 18:46 264
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству новой автомобильной дороги на территории Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги общегородского значения, соединяющего проспект Зии Буньядова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 45 миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!