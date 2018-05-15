Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству новой автомобильной дороги на территории Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги общегородского значения, соединяющего проспект Зии Буньядова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 45 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.