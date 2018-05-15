Совбез ООН почтил память погибших в секторе Газа минутой молчания

СБ ООН во вторник начал заседание по ситуации в секторе Газа с минуты молчания в память о погибших в конфликте палестинцах и израильтянах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минута молчания была объявлена по предложению Польши, которая сейчас является председателем СБ ООН.

"Я бы хотела почтить минутой молчания всех, кто погиб вчера в Газе, а также всех палестинцев, израильтян и остальных, кто погиб в результате конфликта, который продолжается так долго", - сказала представитель Польши.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов.

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.