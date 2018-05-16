Президент Ильхам Алиев поручил создать систему доступа госструктур к данным казначейства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Формы отчетов, предоставляемых министерством финансов государственным структурам, и порядок их предоставления" и "Порядок обеспечения выхода государственных структур к данным госказначейства в режиме реального времени", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министерству финансов поручено cоздание соответствующей электронной системы для обеспечения выхода государственных структур к данным госказначейства в режиме реального времени, обеспечить применение системы до первого мая 2018 года и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Государственные структуры, которым обеспечен выход к данным госказначейства, должны определить ответственных лиц, которым обеспечен выход к данным госказначейства, и должны представить в месячный срок информацию о них в министерство финансов и Службу остаётся государственной охраны Азербайджана для принятия соответствующих мер.
Для получения соответствующих данных информационная система должна быть обеспечена необходимым программным обеспечением, и для ее устойчивой, бесперебойной и безопасной работы должны быть предприняты необходимые меры. Служба особой государственной охраны Азербайджана должна обеспечить государственные структуры, которым обеспечен выход к данным госказначейства, охраняемыми каналами связи и предпринять соответствующие меры для обеспечения эксплуатации техническо-технологической инфраструктуры и информационной безопасности канала связи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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