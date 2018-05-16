В Армении не могут снять генпрокурора

В Армении распространилась весть о том, что лидер партии "Светлая Армения", депутат Эдмон Марукян может стать генеральным прокурором РА.

Потом Эдмон Марукян лично опроверг эти вести. Но поскольку информация просто так с неба не падает и всегда за этим кто-то стоит, многие за это время предположили, что у Марукяна большой аппетит, просто он не может говорить об этом вслух.

И вот, реальные масштабы притязаний Марукяна проявились, в частности, вчера, когда на заседании постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека отчеты о проделанных работах представлял генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Как пишут армянские СМИ, воспользовавшись представленной ему возможностью, Марукян просто атаковал генпрокурора, начал перечислять все существующие и несуществующие преступления, от известного дела "Вибиликса" до смерти "приносящего хлеб" Артура Саркисяна и 1 марта, а в конце, прямо смотря Давтяну в глаза, сказал: "Да, я обвиняю вас".

По мнению армянских экспертов, такие "агрессивные" действия имеют свои мотивы. Дело в том, что генеральный прокурор Армении вчера в парламенте заявил, что не имеет намерения писать заявление об отставке.

В то же время, будучи независимым органом, он может продолжать свою деятельность, независимо от политической ситуации и расстановки сил. И теперь новым властям и Марукяну остается только один вариант: фактами доказать, что прокурор служил в то время политической власти и участвовал в сокрытии ряда дел общественного значения. Только в этом случае его вожделенная мечта может воплотиться в жизнь.

И Эдмон Марукян, всеми правдами клявшийся, что не претендует на кресло прокурора, вчера уже изменил содержательную расстановку своих слов.

По его словам, отставку генерального прокурора, как и вопрос других избираемых должностей, "Елк" не обсуждал. То есть, всего лишь не обсуждал, но может обсудить и утвердить. Поэтому Марукян довольно воодушевленно говорит, что он ничего исключить не может. Это звучит весьма многообещающе.

Согласно информации армянских СМИ, Никол Пашинян сказал своим "соратникам": "Хотите должность - идите, снимайте, я вам помогать не буду, мне нужна была должность премьер-министра, и я ее получил". То есть, Эдмону он говорит: "Если хочешь работать генеральным прокурором, то сам сними его с работы". Теперь в Армении ждут, удастся ли Эдмону Марукяну сделать это.

Садиг Ахмедов