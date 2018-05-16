Пашинян отложил внеочередные выборы, опасаясь провала

После "бархатной революции" ожидалось, что новый премьер ускоренными темпами проведет внеочередные парламентские выборы, чтобы устранить парламентское большинство РПА и вывести в большинство лояльные ему политические силы. Это было бы не лишним, потому что проводить политику методом блокировки улиц по любому поводу далее невозможно. Это уже начинает вредить имиджу Армении, в связи с чем представители новой власти даже обращаются к замитинговавшимся гражданам и просят решать вопросы в правовом поле. Использованный для переворота метод не может стать постоянным инструментом. И что делать, если парламентское большинство завтра заартачится и не пойдет на мировую в каком-то вопросе?

Учитывая эти нюансы, ожидалось, что премьер назначит выборы как можно скорее. Об этом говорил и он сам. Однако теперь сам же Никол Пашинян сообщил, что выборы откладываются. Они состоятся, возможно, в этом году. То есть, возможно, и не в этом? Не исключено, что никаких внеочередных выборов не будет.

Вчера на встрече с журналистами Пашинян сказал, что думает, что выборы пройдут в этом году. Как пишет Первый Информационный, это означает, что внеочередные выборы состоятся нескоро, то есть, программа правительства будет принята, и парламент не будет распущен. Следовательно, внеочередные выборы - вопрос, как минимум, месяцев. Отметим, что Армения в октябре будет принимать чрезвычайно важное международное мероприятие - саммит Франкофонии, из-за которого в Армению прибудет президент Франции и еще ряд глав иных государств-франкофонов, то, пожалуй, можем с большой вероятностью заключить, что внеочередные выборы состоятся после октября.

С другой стороны, прежде всего необходимо понять - в результате чего должны состояться внеочередные выборы? С самого начала Никол Пашинян заявлял, что рассматривает следующую последовательность дорожной карты - "кандидат народа" становится премьер-министром, затем парламент отклоняет программу правительства, и мы идем на внеочередные выборы. Фактически, получается, что Пашинян отказывается от этого плана. Вынужденно, по компромиссу или же по собственной инициативе? - задается вопросом армянское издание, признаваясь, что это, конечно, трудно сказать.

Отметим, что, разбирая ситуацию, армянские аналитики одной из версий считают договоренность с парламентскими силами, с той же РПА, имеющей мало шансов на внеочередных выборах. Но, с другой стороны, почему Пашинян так печется об интересах саргсяновской партии?

Тут много неясного. Есть мнение, что новых выборов в парламент не будет вообще, а новый премьер будет протаскивать свои решения путем договоренностей с фракцией РПА, которая будет временами дарить ему недостающие голоса. Такая ситуация могла бы устроить обе стороны. РПА сохраняет мандаты, а Пашинян избавляется от головной боли в виде организации выборов и риска их провалить. Ведь некоторые его заявления и решения в качестве премьера уже начали снижать его рейтинг в обществе, которое все меньше понимает, для чего была устроена эта революция.

Зульфугар Ибрагимов