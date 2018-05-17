Истинное лицо армянского национализма. Маска для Маргоши Симоньян

Произнесенный доктором Самуэлем Джонсоном афоризм о том, что патриотизм является последним прибежищем негодяя, приобретает совершенно специфическую окраску, когда речь заходит о Маргарите Симоньян. Дочь краснодарской продавщицы цветов на рынке совершила головокружительный карьерный взлет от корреспондента телерадиокомпании "Краснодар" до главного редактора телеканала Russia Today. В чем секрет этого взлета? Их, этих причин, много. Но, безусловно, одним из главных в череде этих секретов является умение Симоньян носить маску "русского патриота".

Сразу замечу, что в российском информационно-телевизионном пространстве развелось немало "русских патриотов" армянской национальности. Все эти Симоньяны, Миграняны, Багдасаровы, Шахназаровы, Габриэляновы и Балаяны, вне зависимости от деталей личной карьеры, степени своей адекватности, готовы клеймить с утра до ночи всех и вся, имитируя беспокойство о России. Доходит, правда, порой до курьезов. Эти же персонажи порой готовы бывают и Армению критиковать, особенно тех, кто посмел скинуть Сержика Саргсяна, дабы маска радетелей за интересы России не сползла с их физиономий.

Но потому в нужный для себя момент они используют трибуну российских телеканалов для выступлений с позиции, которая им в реальности близка. Это - позиция ярых армянских националистов, тиражирующих мифы, на которых воспитываются все новые поколения армян. Одним из таких мифов, вне всякого сомнения, является миф о "геноциде армян". И мы помним, какую истерию весь этот "армянский батальон" на российских телеканалах закатил в год столетия этого мифа.

Но это из крупного. А по-мелкому они работают часто и методично, каждый со своей колокольни. В итоге, на российских телеканалах уже вышло немало сериалов, главным героем которых был армянин. Причем, нередко этот положительный, весь из себя такой интеллектуал армянин противопоставляется русскому, который изображается либо качком и глупцом, либо пьяницей. Сомневающимся, советую посмотреть пару серий "Универа".

И не только его. ТНТ - главный молодежный телеканал - почти во все сериалы и передачи включает армянскую тематику. Здесь же раскручены созданные армянами Comedy Club и Comedy Woman. Почти в каждом выпуске звучат слова "Армения", "армянский", "Ереван". Вследствие этого в представлении российской молодежи формируется образ армян.

А еще на российском телеканале СТС в 2013 году запустили сериал "Последний из Магикян", посвященный семейным историям московского армянина Карена Магикяна. Ну а что - надо же кормить россиян сказками о том, что армяне являются носителями высочайшей культуры, блюдут свои традиции. И не важно, что в реальности среди совершающих в РФ громкие преступления также есть немало армян. Не важно и то, что армяне поднаторели в банальной краже ярчайших произведений культуры Азербайджана и Грузии.

Важна часто повторяемая ложь. А с тиражированием этой лжи у "армянского батальона" на российских телеканалах никогда не было проблем. Собственно, ради того, чтобы иметь возможность обеспечивать бесперебойность этого потока, та же Симоньян крепко-накрепко держится за маску "русского патриота", озвучивая откровенную глупость и ложь про Украину, к примеру. Если завтра Маргоше поступит приказ признаваться в любви к той же Украине или к иной стране, которую Russia Today поливает грязью, она сделает это с превеликим удовольствием.

"Ходячий микрофон", как сама себя называет Симоньян, давно уже поняла, что важно не правду рассказывать, а с маской на лице ходить. Это у нее, кстати, получается гораздо лучше, чем ходить на каблуках. Тут, как говорится, классическая демонстрация справедливости народной мудрости о том, что селу из девушки выехать сложнее, чем девушке из села. И именно в этом, в смехотворности попыток Симоньян выдавать себя за ту, кем она не является, - ее главный штрих.

Имитируя "русский патриотизм", эта мадам забежала в такое прибежище, которое даже не снилось Самуэлю Джонсону. Это убежище - пещерный армянский национализм, проявления которого в случае с Маргошей проскакивают порой неожиданно. Например, в ее рассказах о жизни в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном.

Сам Тигран, до этого счастливо 22 года живший в браке с Аленой Хмельницкой, сообщает, что именно Симоньян вернула Тиграна в его детство. Мол, он привык с детства к тому, что дом, в котором он живет, всегда полон людей. И не успела скатиться по лицу российского телезрителя скупая слеза умиления от этих рассказов о крепости армянской семьи, как включается и Симоньян.

Телезрителям сообщается, что бабушка Маргариты пела ей песни на таком специфическом диалекте армянского языка, который даже Тигран не понимает. Невольно мелькнула мысль, что это вовсе и не армянский, а эфиопский язык был. Но Маргоша не стала углубляться в эту тему. Она с мужем сообщают телезрителям о существовании "древнего армянского хаша", который все это семейство с удовольствием поедает.

Комизм этого утверждения о потреблении "древнего", а стало быть не годного в пищу блюда, даже перевешивает привычные претензии армян на хаш. Они же и на азербайджанскую долму претендуют, и на украинский борщ, и на грузинскую кухню. Да и наши, грузинские и прочие литературные и музыкальные произведения они часто за "армянские" выдают. Это привычное поведение для обитателей убежища для армянских мифотворцев. Привычное, даже если они надевают на себя маску "русских патриотов", как это делает Маргоша Симоньян.

Акпер Гасанов