Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества

Азербайджан и Беларусь определили направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности азербайджанской армии. Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждались на встрече министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с находящейся в стране делегацией во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси генерал-майором Олегом Двигалевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду, на встрече было выражено удовлетворение результатом совместной деятельности в военной и военно-технической сферах между двумя странами, а также было подчеркнута важность развития сотрудничества в этих областях.

Стороны положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси.

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