Президент Ильхам Алиев: В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана

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Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече с представителями общественности Шарурского района, принимая участие в рамках поездки в Нахчыванскую АР в открытии первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Поздравляю вас с этим замечательным событием. Проблема питьевой воды города Шарур решена. Прекрасное, знаменательное событие. По предоставленной мне информации, теперь несколько сел тоже обеспечиваются питьевой водой. Это очень важный социальный проект. В каждом городе Нахчывана реализуются проекты по системам водоснабжения и канализации. Шарур уже четвертый город после Нахчывана, Джульфы и Шахбуза, где вопрос полностью решен", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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