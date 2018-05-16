Пашиняна предупредили - Азербайджан ответит так, что мало не покажется - ДЕТАЛИ

В Армении в последнюю пару дней много шума по поводу "новой политики" Еревана по карабахскому урегулированию. Премьеру Николу Пашиняну приписывают особое новаторство в этом вопросе по той причине, что, находясь в оккупированном Карабахе, он заявил о твердом намерении привлечь к переговорам и Ханкенди.

Отметим, что это требование всегда находилось на армянской повестке, однако прежние власти после нескольких неудачных попыток вернуть его на повестку, поняли, что лучше не играть с огнем и не раздражать лишний раз азербайджанскую сторону, пока та еще высказывает готовность вести переговоры. Никол Пашинян в карабахском процессе - человек новый и пока думает, что Армения может диктовать Азербайджану какие-то условия. Разочарование его ожидает, думается, после первых же переговоров.

А еще его могут ожидать многие неожиданности. На одну из них указал новому премьеру руководитель армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. На пресс-конференции в среду он заметил, что если вопрос возвращения Карабаха в переговорный процесс будет поднят, то следует ожидать ответного предложения от Азербайджана.

"Многие отмечают тот факт, что в таком случае может появиться ещё одна переговорная сторона, а именно представители азербайджанской общины, которые будут на стороне Азербайджана. Есть известная аксиома: чем больше сторон переговоров, тем сложнее достичь результата", - сказал Маркаров.

Очень и очень правильное замечание. Армянский эксперт сумел прозреть весь масштаб катастрофы, который ожидает армянскую сторону в случае, если к процессу подключится и азербайджанская община Нагорного Карабаха. Предотвратить это, если что, не удастся, потому что азербайджанцы НК - это полноправные жители региона, изгнанные со своих земель, но имеющие право голоса. Решать вопрос Карабаха без учета мнения изгнанного насильственным путем азербайджанского населения будет невозможно, оно имеет те же права, что и армянское население. В Армении почему-то всегда упускают из виду этот момент. Там как-то уверились, что тема проживания азербайджанцев в Карабахе закрыта раз и навсегда. А зря.

Кстати, не так давно сепаратистский режим высказывался по этому поводу, заявив, что готов, дескать, принять азербайджанских переселенцев обратно, но только если те примут "гражданство" самопровозглашенного образования. Эта глупость ужаснула главного редактора "Третьей Силы Плюс" Ваграма Агаджаняна, разъяснившего сепаратистам простой арифметикой, почему этот вопрос ни в коем случае нельзя поднимать. О нем нельзя даже думать. Потому что в случае возвращения азербайджанцев на ныне оккупированные территории, Карабах перестанет быть армянским. Ведь в одних только 7 районах вокруг НК до оккупации проживало полмиллиона азербайджанцев. А если добавить к ним жителей НКАО, то получается и вовсе кошмарная для армян цифра - почти 600 тысяч человек. И это не говоря уже об их потомках, что увеличивает показатель в разы.

Так что же, Никол Пашинян собирается обойтись без этих 600 тысяч азербайджанцев? Он надеется решить судьбу их родины без их участия? Это абсолютно исключено.

Новому премьеру следует прислушаться к предупреждениям своих экспертов и постараться не усложнять еще больше и без того нелегкий переговорный процесс. И еще Пашиняну лучше прекратить прятаться за спину своего народа, утверждая, что он его посланец и всего, что он требует, хочет народ. За азербайджанскими властями тоже стоит народ, за требованиями об освобождении оккупированных Арменией территорий - 10 миллионов голосов против полутора с хвостиком армянских граждан. Это очень большая разница и с каждым годом она только растет.

Зульфугар Ибрагимов