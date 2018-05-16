Самед Сеидов: Решение ПАСЕ по Азербайджану должно расцениваться как очередное проявление двойных стандартов

Решение, принятое комитетом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), должно расцениваться как очередное проявление двойных стандартов.

Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сеидов отметил, что Азербайджан сотрудничает с различными структурами Совета Европы на конструктивной основе.

"Но это не значит, что в Совете Европы не существует двойных стандартов в отношении Азербайджана", - сказал Сеидов.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по правилам процедуры принял решение о санкционировании четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа о коррупции в организации. Согласно решению Комитета ПАСЕ по правилам процедуры, санкции применяются по отношению к Педро Аграмунту (Испания) сроком на десять лет, Сезарю Флорин Преда (Румыния), Самеду Сеидову (Азербайджан) и Хорди Ксукла (Испания) сроком два года каждый. Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право выступать с речью. В течение периода санкционирования они не смогут выступить в качестве докладчика или наблюдателя за выборами и не смогут быть председателем или заместителем председателя какого-либо комитета или подкомитета или выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Ассамблеи. Они также не смогут представлять Ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

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