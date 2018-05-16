Самед Сеидов: Некоторые силы, в том числе армянское лобби, хотят отдалить Азербайджан от Совета Европы
16 мая 2018 17:42 148
Некоторые силы, в том числе армянское лобби, стремятся отдалить Азербайджан от Совета Европы.
Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сеидов отметил, что эти силы не смогут повлиять на деятельность Азербайджана в Совете Европы.
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