Может ли Турция открыть границу с Арменией? - МНЕНИЕ ИЗ АНКАРЫ

Отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, как бы там армяне ни кричали по всем углам о выдуманном ими же "геноциде" на самом деле - болезненная проблема мирового армянства. Армения оказалась в политической изоляции и экономическом тупике, пребывая в статусе вассальной страны, лишив себя расположения столь могущественного соседа по региону в силу упертой политики властей, и теперь с приходом нового правительства этот вопрос незамедлительно оказался на политической повестке Еревана.

Однако неодназначное заявление нового премьера о готовности Армении установить отношения с Турцией без предусловий ставит под сомнение политику армянского государства в карабахском урегулировании.

О том, при каких условиях Армении стоит рассчитывать на восстановление дипломатических отношений с Турцией, своим мнением поделился с Day.Az известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил.

Эксперт отметил, что без урегулирования карабахской проблемы ни о каком восстановлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией речи быть не может.

"Если Армения мечтает о добрососедских отношенияхс Турцией, ей придется отказаться от агрессивной политики в адрес Азербайджана, сесть за стол переговоров и начать деоккупацию захваченных территорий. Пока она игнорирует переговорный процесс, затягивая статус-кво, это неприемлемо для Азербайджана и Турции. Без урегулирования карабахского конфликта Армении не стоит рассчитывать на союз с Турцией.

Помимо этого, Армения должна положить конец территориальным претензиям в отношении Турции, а также вековой политической авантюре о надуманном "геноциде"", - заявил турецкий политолог.

"Чтобы Турция согласилась восстановить дипломатические отношения с Арменией и открыть свою государственную границу, в Ереване должны выполнить все эти важные условия. Армения должна показать готовность к компромиссу не на словах, а на реальных действиях", - добавил политолог, отметив, что в противном случае бессмысленно говорить о восстановлении двусторнних отношений и тем более открытии турецко-армянской границы.

Матанат Насибова