Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Ордубадской ГЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству Ордубадской гидроэлектростанции.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Кабинету министров Нахчыванской АР будет выделено 10 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.