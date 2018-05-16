Президент Ильхам Алиев выделил средства на социально-экономическое развитие Нахчыванской АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью дальнейшего ускорения социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год, Кабинету министров Нахчыванской АР будет выделено 10 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.