Самед Сеидов: Санкции ПАСЕ никак не ограничат деятельность азербайджанской делегации
16 мая 2018 19:02 161
Санкции ПАСЕ никак не ограничат деятельность азербайджанской делегации или главы делегации.
Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сеидов подчеркнул, что согласно этим санкциям глава азербайджанской делегации в течение двух лет не может быть президентом ПАСЕ, а также принимать участие в наблюдательной миссии.
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