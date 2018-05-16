Президент Ильхам Алиев выделил средства на установку оросительных систем в Нахчыванской АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об осуществлении мелиоративных мероприятий на территории Нахчыванской Автономной Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по установке современных оросительных систем (дождевание) на посевной площади в 1000 гектаров в рамках проекта Pivot из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Кабинету министров Нахчыванской АР будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.