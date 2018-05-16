Президент Ильхам Алиев выделил дополнительные средства на реконструкцию автодороги в Нахчыванской АР

16 мая 2018 19:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству магистральной автомобильной дороги Джульфа-Ордубад в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью осуществления работ по реконструкции автомобильной дороги Джульфа-Ордубад из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Кабинету министров Нахчыванской АР будет выделено 30 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az