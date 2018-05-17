В какой степени Южный Кавказ подвержен внешним угрозам? - МНЕНИЕ ИЗ ВАШИНГТОНА

Геополитические процессы, происходящие в регионе и мире, могут незначительно отразиться на безопасности южно-кавказского региона, несмотря на то, что он представляет стратегическую значимость для США и Европы.

Об этом заявила Day.Az директор Центральноазиатского института стратегических исследований (США), ведущий эксперт в области международной безопасности Анна Гусарова.

По ее словам, пока преждевременно говорить о серьезных рисках и угрозах, представляющих опасность для этого региона.

"К примеру, я бы не стала расценивать в качестве серьезного риска для этого региона ухудшение ирано-американских отношений, спровоцированных в этот раз выходом США из ядерной сделки с Ираном. Американо-иранские отношения периодически дают слабину, однако выход американцев из этой сделки в меньшей степени может повлиять на расстановку сил в регионе. Вероятно, что продолжится взаимная риторика обвинений, усилится количество кибератак, но даже при таком раскладе безопасность региона будет зависеть от самих стран, а не США. Сейчас события будут больше всего разворачиваться вокруг самого Ирана, его военного влияния и сотрудничества.

Если будет активно разыгрываться иранская карта, то обретут актуальность вопросы энергетических проектов, и не исключено, что вновь политизируется вопрос, связанный со статусом Каспия. С точки зрения международной безопасности просматривается то, что все реже говорят об угрозах "ИГ", и напротив звучат все чаще обвинения в адрес Ирана, точнее о поддержке террористов в Сирии этой страной", - сказала Анна Гусарова.

Далее политолог прокомментировала вопрос, связанный с заселением сирийских армян в оккупированный Карабах.

По ее словам, переброска сирийских армян в оккупированный Карабах представляет определенную угрозу для региона.

"Проблема заселения этнической группы армян из Сирии в оккупированном Карабахе вызывает много вопросов, особенно, если учитывать нынешний военный потенциал всего конфликтного региона, который фактически вооружен до зубов. Не думаю, что это событие является главенствующим и определяющим в ситуации вокруг Карабаха, тем не менее, считаю вполне обоснованным недовольство азербайджанской стороны в связи с этим фактом. На мой взгляд, это не достаточно серьезный аргумент для эскалации напряженности в Карабахе, но предположу, что триггером тому могут стать шаги нового армянского премьера", - подытожила политолог.

Матанат Насибова