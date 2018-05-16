Президент Ильхам Алиев: Нахчыванская Автономная Республика будет обеспечивать свою энергопотребность за счет возобновляемой энергии

Нахчыванская Автономная Республика будет на 100 процентов обеспечивать свою потребность в электроэнергии за счет возобновляемой энергии.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности города, принимая участие в открытии нового здания института в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Здесь реализованы большие инфраструктурные проекты. Более десяти лет как решены вопросы газификации Нахчыванской Автономной Республики. Газификация обеспечена на 100 процентов. Мы общую газификацию Азербайджана обеспечили пока на уровне 93-94 процентов, до конца этого года она достигнет 95 процентов. Однако в Нахчыванской Автономной Республике газификация более десяти лет обеспечена на 100 процентов. Решены вопросы, связанные с электроэнергией. Помню, в начале 1990-х годов, приезжая к отцу, мы жили в темноте, при свечах. Великий лидер Гейдар Алиев работал в рабочем кабинете при свете керосиновой лампы. То есть, мы хорошо помним те дни", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, сегодня решены все вопросы, связанные с электроэнергией.

"За последние годы построено восемь электростанций. После того, как будет запущена строящаяся Ордубадская гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт, Нахчыванская Автономная Республика будет на 100 процентов обеспечивать свою потребность в электроэнергии за счет возобновляемой энергии. Может быть, в мировом масштабе это будет единственным таким случаем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Нахчыван может экспортировать электроэнергию.

"Отрадно, что также построена и солнечная электростанция, строятся гидроэлектростанции и создается мощное электрическое хозяйство, которое обеспечит растущий промышленный потенциал Нахчывана. Население Нахчывана растет, промышленное производство будет и дальше расти. Поэтому мы всегда должны уделять внимание этому вопросу.

Успешно реализуются проекты питьевой воды. Сегодня мы официально открыли проект питьевой воды в городе Шарур. До этого были завершены проекты питьевой воды в городах Нахчыван, Шахбуз, Джульфа. Идут работы в других городах и будут решены проблемы питьевой воды и канализации всех городов. Строятся автомобильные дороги. Сейчас строится дорога Джульфа-Ордубад, и эта дорога - последний проект из числа междугородних дорог. До этого были построены, полностью отремонтированы и сданы в эксплуатацию все другие междугородние дороги - Нахчыван-Садарак, Нахчыван-Шахбуз, Нахчыван-Джульфа. То есть, вся эта инфраструктура уже обеспечивает сильный потенциал Нахчывана. Решение социальных вопросов, строящиеся больницы, школы, Олимпийские центры, центры культуры - все эти работы, проведенные за последние годы, безусловно, увеличивают потенциал республики. Построены Нахчыванская городская больница, родильный центр, лечебно-диагностический центр, центральные районные больницы во всех городах. То есть, проводится большая созидательная работа", - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что уделяется большое внимание и развитию реального сектора экономики.

"Создаются промышленные предприятия, растут экспортные возможности, успешно развивается сельское хозяйство. Нахчыван обеспечивает себя зерном. Последние принятые решения придадут еще больший импульс развитию сельского хозяйства. В связи с растениеводством планируется установка оросительной системы пивот. В связи с животноводством создается центр искусственного оплодотворения, чтобы потенциал был еще больше", - сказал глава государства.