Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Харальда V.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Королевства Норвегия - Дня Конституции. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Норвегии - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.