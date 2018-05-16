Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии

16 мая 2018 20:46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Харальда V.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Королевства Норвегия - Дня Конституции. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Норвегии - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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