Украина выпустила почтовые марки в связи со 100-летием АДР - ФОТО
16 мая 2018 20:53 156
Украина выпустила почтовые марки в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Украине, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
На почтовых марках четырех разновидностей изображены здание парламента и заседание правительства Азербайджанской Демократической Республики, а также образ, олицетворяющий предоставление впервые на Востоке избирательного права женщинам. На почтовых марках также дана подробная информация о периоде Азербайджанской Демократической Республики.
В общей сложности выпущено 2000 почтовых марок, которые сегодня пущены в оборот.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!