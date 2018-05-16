Украина выпустила почтовые марки в связи со 100-летием АДР - ФОТО

16 мая 2018 20:53

Украина выпустила почтовые марки в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Украине, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На почтовых марках четырех разновидностей изображены здание парламента и заседание правительства Азербайджанской Демократической Республики, а также образ, олицетворяющий предоставление впервые на Востоке избирательного права женщинам. На почтовых марках также дана подробная информация о периоде Азербайджанской Демократической Республики.

В общей сложности выпущено 2000 почтовых марок, которые сегодня пущены в оборот.

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