У терпения Азербайджана есть предел - МИД о новых властях Армении

Азербайджан является сторонником интенсивных переговоров для продвижения переговорного процесса по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя неоднозначную реакцию армян на сегодняшнее выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Размещенное в Нахчыване современное вооружение, в том числе ракеты дальнего действия, могут уничтожить любую военную цель врага. То есть, полностью обеспечены вопросы безопасности. Этот вопрос всегда в центре внимания", - заявил глава государства, в частности, на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности города, принимая участие в открытии нового здания института.

"Во время политического кризиса в Армении азербайджанская сторона заявила, что в случае прихода к власти в Армении здравомыслящих политических сил, в разрешении конфликта можно достичь продвижения. Однако похоже, что охлократический режим Армении пытается повторить ошибки прежнего режима?! МИД Армении продолжает проявлять деструктивную позицию на фоне заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ после парижской встречи и заявления министра иностранных дел Азербайджана. Если являющийся частью режима Саркисяна пресс-секретарь МИД Армении по установке нового министра иностранных дел делает подобные бредовые заявления, можно с уверенностью сказать, что Армению ожидает та же участь", - сказал Гаджиев.

По его словам, попытки внесения каких-либо новых нереальных элементов может разрушить весь переговорный процесс. "В скором времени мы увидим, какого пути придерживается Армения. Но каждый должен знать, что у терпения Азербайджана есть предел", - добавил глава пресс службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.