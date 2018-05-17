Лейла Алиева приняла участие в литературно-музыкальной церемонии в связи с 95-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В среду в "Доме литератора", расположенном в Ичеришехер, состоялась литературно-музыкальная юбилейная церемония, посвященная 95-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа, видного общественно-политического деятеля современности Гейдара Алиева.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняла участие внучка великого лидера, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Открывая мероприятие, заслуженный артист Наргиз Джалилова довела до сведения присутствующих, что один из ярких представителей искусства слова Азербайджана, Мир Джалал Пашаев жил и творил в этом доме. Было подчеркнуто, что каждый уголок этого богатого творческим духом дома сегодня освещен светом славного жизненного пути великого лидера. Она от имени всех собравшихся выразила благодарность семье Мир Джалала Пашаева за то, что они открыли двери этого дома участникам мероприятия.

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