В Армении не стихают массовые протесты

Вчера Ереван был наводнен демонстрантами. Сотрудники завода "Наирит", которым уже который год не выплачивают зарплату, были напротив премьерской резиденции, таксисты перекрыли проспект Баграмяна, сторонники "Сасна црер" оккупировали улицу Аршакуняц, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна ворвались в здание мэрии.

Премьер-министр Никол Пашинян, который всего считанные дни назад сам направлял демонстрантов в то или иное учреждение, теперь вынужден брать на себя почти невозможное дело их сдерживания.

Как пишут рамянские СМИ, уже поздно. Люди вряд ли подчинятся. Их уже научили, что если они хотят чего-то добиться, нужно всего лишь заполнить улицы и площади Еревана.

Аналогичная ситуация вчера была на Севанской автомагистрали. Группа граждан проводила там акцию протеста и перекрыла дорогу.

Как пишут армянскаие СМИ, демонстранты протестовали против незаконного предоставления церкви левостороннего участка Севанского полуострова.

По словам демонстрантов, католикос Гарегин Второй оккупировал берега, не платит налоги, в бюджет деньги не поступают. Потом некоторые из них направились в Ереван встретиться с министром территориального управления и развития. Понятно, что в случае подобных развитий эти люди, в конце концов, потребуют отставки католикоса.

Это не только первые семена хаотичной ситуации, это также крайне благоприятное положение для новоизбранного премьер-министра. Он может в эфире заверять, что в стране вендетты, сведения счетов, кадровых погромов, преследований не будет, но вместо Пашиняна это беспрепятственно осуществят его сторонники.

Каждый день можно собраться перед каким-либо зданием и требовать отставки какого-либо чиновника. В условиях такого бесконтрольного, но контролируемого давления Пашинян выйдет сухим из воды, однако цель, в конце концов, осуществится.

Садиг Ахмедов