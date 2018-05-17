Пашинян без улицы - никто

"Слепой не скажет тебе спасибо за зеркало"

Томас Фуллер, английский богослов 17 века

Любая политическая катавасия, не исключая и слишком затянувшуюся армянскую трагикомедию под названием "бархатная революция", неминуемо должна приблизится к концу. Это хорошо видно на хаотических конвульсиях каждого из тех, кто сегодня представляет и раньше представлял армянскую власть.

Сегодня саргсяновская Республиканская партия не намерена каким-либо образом препятствовать правительству Никола Пашиняна. Они даже заявили, что готовы утвердить программу Пашиняна, если через несколько дней он представит в парламент чистый лист бумаги.

По мнению некоторых экспертов, саргсяновская РПА, похоже, начала умно работать и временами использовать мозги.

Дело в том, что саргсяновской РПА нужно подождать один год, и 9 мая 2019 года простым голосованием уволить Никола Пашиняна с работы. Ну, а у революционному премьер-министру нечего будет противопоставить: к тому времени он лишится своего самого мощного оружия - улицы и общественной поддержки, даже если перейдет на постоянное место жительства в Facebook и продолжит пользоваться симпатией несовершеннолетних.

Есть ли спасение у этого явления под названием армянская "бархатная революция"?

Оказывается, есть.

Пашинян должен сделать две вещи для своего спасения. Во-первых, он должен избавиться от сегодняшнего парламента. Во-вторых, он должен пойти на внеочередные выборы один. То есть, должен всякими способами пресечь участие какой-либо другой партии в выборах, как и не позволил появиться другой кандидатуре в премьер-министры.

Как бы это ни звучало смешно, но в Армении есть такие, которые полагают, что Николу Пашиняну это удастся сделать, ибо у него достаточно наглости для воплощения такой программы в жизнь.

Наконец, не стоит забывать, что он провозгласил себя единственным кандидатом армянского народа. Это значит, что он сегодня - "народный премьер-министр", что, в свою очередь означает, что все его ставленники также "народные и незаменимые". А те, кто придерживается противоположного мнения, считаются антинародными элементами.

И, разумеется, его партия "Гражданский договор" будет провозглашена единственной народной и национальной, а существование всех остальных будет считаться бессмысленным и антинародным.

Кстати, Пашинян может прибегнуть к этом шагу, если другие партии и политические деятели позволят ему это сделать. А эти другие один раз уже позволили.

Теперь все ждут, как долго простые граждане и политическая элита потерпят премьер-министра Никола Пашиняна.

Садиг Ахмедов