В Армении может начаться "небархатная" революция

Армения продолжает оставаться в рамках воодушевления, вызванного "бархатной революцией", и события и процессы рассматриваются главным образом сквозь эту призму.

Лидеры так называемой "бархатной революции" в Армении любят по всем возможным поводам говорить, что их движение было бескровным, самым спокойным и безопасным в ряду всех революций.

Но есть в Армении и пессимисты. Они как раз таки парируют: дескать, спешить не нужно, еще будет время понять еe истинный характер и убедиться, что онa до конца останется "бархатной".

И поскольку никто гарантий дать не может, все оказались как бы в состоянии ожидания.

Эти ожидания вчера были "оправданы" во время акции против мэра Тарона Маргаряна напротив мэрии Еревана.

Один из демонстрантов вдруг вынул пистолет и направил его в воздух. Полицейские, заметив его, сразу подошли и потребовали документы. У мужчины, естественно, документов не было. Понятно также, что в данной ситуации оружие какой-либо роли сыграть не могло, поскольку ситуация не предполагала ни возможного столкновения, ни самозащиты.

Однако оно уже было, а это уже побуждало к неоднозначным выводам.

Это как в театре. Если на сцене висит оружие, во время спектакля оно обязательно должно выстрелить. То же самое сегодня может произойти на внутриполитической сцене Армении. У людей есть оружие. И много оружия. Армянские эксперты отмечают, что внутренняя ситуация страны подсказывает, что время глубоких противоречий еще впереди.

Будни имеют свои требования, и первейшим из них является экономическая ситуация, от которой, по большому счету, зависит логика дальнейшего развития событий.

Армения может получить новую ситуацию и новый слой революции, с довольно примечательными экономическими и политическими проявлениями, но на этот раз не "бархатную".

В какой-то момент некоторые в Армении пойдут на радикальные шаги. И тогда "бархатная революция" перестанет быть бархатной и бескровной. Молодой человек с пистолетом напротив ереванской мэрии был первым предзнаменованием.

Садиг Ахмедов