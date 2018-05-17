Обострение ирано-американских отношений не отразится на Азербайджане - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

События, связанные с кризисом американо-иранских отношений никак не отразятся на Южном Кавказе.

Такого мнения придерживается эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов.

Напомним, что очередной кризис в тношениях Вашингтона и Тегерана спровоцировал выход США из СПВД по иранской ядерной программе.

"Кризис отношений США и Ирана не отразится также на совместных ирано-азербайджанских проектах. Напротив, в двусторонних отношениях наблюдается тенденция к укреплению, и серьезным тому подспорьем, станет запуск проекта регионального и геополитического значения МТК "Север-Юг", который усилит позиции двух стран - участников проекта в регионе", - заявил Фархад Ибрагимов Day.Az, с уверенностью отметив, что на южнокавказский регион, в частности на Азербайджан обострение ирано-американских отношений никак не повлияет.

Далее политолог высказал мнение относительно позиции европейских стран к выходу США из ядерного соглашения по Ирану.

"Как и было предсказуемо, "Европейская тройка", встала на сторону Ирана и активно поддерживает продолжение соглашения по СВПД. Это значит, что союзники США не собираются прерывать отношения с Ираном, напротив продолжат активно с ним сотрудничать и инвестировать в экономику исламского государства.

Россия и Китай также продолжат работать с Ираном. Ситуация сегодня гораздо благоприятнее, чем в 2012 году, когда от Ирана отвернулись все, даже Россия в 2010 году не смогла поставить комплексы С-300 на вооружение Исламской Республики.

Мало кто ожидал, что европейские страны встанут на сторону Ирана. Однако, европейцы понимают, что Иран - это лакомый кусочек, который нельзя упускать и это на фоне подписания договора о ЗСТ с ЕАЭС. К тому же, президент Трамп уже предложил заключить новое соглашение с Ираном, понимая, что в мире нет поддержки такому его шагу, за исключением Израиля и Саудовской Аравии.

Грядёт новый миропорядок и коснётся он конечно и ближневосточного региона, - сказал российский эксперт, отметив, что события в целом влияют на переустройство процессов в регионе, которые в итоге сформируют новый порядок на Ближнем Востоке.

Матанат Насибова