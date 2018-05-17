Закир Гасанов встретился с главами военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с начальником Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева генерал-майором Физули Салаховым, начальником Военного училища Сухопутных войск Турции бригадным генералом Исмаилом Гюзеллером и ректором Академии национальной обороны Грузии полковником Зазой Джапаридзе. Об этом говорится сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Закир Гасанов отметил важность обсуждений и обмена опытом в рамках этой встречи, которая проходит в Баку согласно меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между Азербайджаном, Турцией и Грузией, подписанному 31 марта текущего года в городе Гиресуне. Министр обороны подчеркнул значимость систематического проведения подобных мероприятий.

Оценив проходящее в Баку мероприятие как продолжение проведенных по сегодняшний день встреч министров обороны и начальников генеральных штабов вооруженных сил трех стран, генерал-полковник Гасанов выразил уверенность в том, что это сотрудничество внесет важный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили вопросы взаимного обучения курсантов в военно-учебных заведениях трех стран, проведения совместных учений, спортивных состязаний, соревнований знаний и ряд других тем.

Выразив признательность генерал-полковнику Гасанову за организацию встречи, руководители учебных заведений, в свою очередь, подчеркнули, что плодотворные обсуждения, проводимые в Баку, внесут значительный вклад в развитие связей между военно-учебными заведениями трех стран и осуществление совместной деятельности.

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