Хикмет Гаджиев: МИД Армении пора сменить пластинку
Технические вопросы, вроде расследования инцидентов на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, должны решаться параллельно с выводом армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.
Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление представителя МИД Армении Тиграна Балаяна о необходимости претворения в жизнь договорённостей 2016 года, передает Day.Az.
"Хотел бы напомнить пресс-секретарю МИД Армении, затронувшему тему Венских и Петербургских соглашений 2016 года, что в результате интенсивных переговоров, проведённых во время этих встреч, была достигнута договорённость о выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Параллельно с этим должны были решаться такие технические вопросы, как расследование инцидентов на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск", - сказал Гаджиев.
Он также посоветовал Балаяну внимательно и вдумчиво читать документы и сменить "пластинку", "играющую" со времён экс-министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.
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