Назначен новый замначальника Пенитенциарной службы минюста Азербайджана

В Пенитенциарную службу назначен новый заместитель начальника.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на место отправленного недавно на пенсию заместителя начальника Пенитенциарной службы Гусейна Алиханова назначен начальник хозяйственной службы полковник юстиции Агали Халилов.

Отметим, А.Халилов долгое время служил в органах внутренних дел. А.Халилов до этого работал в должности начальника Саатлинского РОП. В 2016 году был назначен на должность начальника хозяйственной службы Пенитенциарной службы.

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