Докладчик Европарламента рассказала о значимости отношений с Азербайджаном

Поддержание высокого уровня отношений с Азербайджаном крайне важно для Европейского союза (ЕС), сказала в интервью Euroactiv докладчик Европейского парламента по всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном Норика Николаи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Докладчик Европарламента отметила, что повышение уровня отношений между Азербайджаном и с ЕС, хорошо для обеих сторон.

"Для ЕС это особенно хорошо, учитывая, что в Азербайджане действует немало европейских компаний. Я считаю, что в настоящий момент мы должны поддержать программу "Восточного партнерства". Нам нужно обратить внимание на то, что нас объединяет, а не на то, что разделяет нас", - сказала Николаи.

Докладчик Европарламента отметила, что если в "Восточном партнерстве" не будут такие страны как Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова, ЕС рискует потерпеть неудачу в своей политике добрососедства.

"Если мы не будем близки с нашими восточными партнерами, мы рискуем оказаться в изоляции от мира", - добавила Николаи.

Отметим, что программа "Восточного партнерства" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.

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