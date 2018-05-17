Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в бакинском поселке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Рамана Сабунчинского района Баку.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции автомобильной дороги общей протяженностью 3,2 километра, которой пользуются 13 тысяч человек на территории поселка Рамана Сабунчинского района Баку, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 3,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.