Президент Азербайджана подписал распоряжение о праздновании 110-летия поэта Микаила Мушвига

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о праздновании 110-летия Микаила Мушвига.

Имя Мушвига живет в памяти народа как символ памяти о людях, ставших жертвами тоталитаризма 1930-х годов, и как образ поэта, не достигшего желаемого.

Согласно распоряжению, министерству культуры совместно с министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 110-летию Микаила Мушвига.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.