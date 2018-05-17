Президент Азербайджана подписал распоряжение о праздновании 110-летия поэта Микаила Мушвига
17 мая 2018 18:45 108
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о праздновании 110-летия Микаила Мушвига.
Имя Мушвига живет в памяти народа как символ памяти о людях, ставших жертвами тоталитаризма 1930-х годов, и как образ поэта, не достигшего желаемого.
Согласно распоряжению, министерству культуры совместно с министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 110-летию Микаила Мушвига.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!