Радикальная оппозиция стала инструментом в руках некоторых международных политических кругов

Радикальная оппозиция в Азербайджане превратилась в инструмент в руках некоторых международных политических кругов.

Об этом сказал депутат Эльман Насиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Али Керимли, Эмин Милли, Севиндж Османгызы, Хадиджа Исмаил, Натиг Адилов и другие используются в качестве подручных средств, а при их ненадобности "выбрасываются",

"При финансовой поддержке политических кругов они вели политику очернения Азербайджана. Но они поняли, что это ни к чему не привело, поняли, в каком положении они оказались и каким образом превратились в инструмент в руках этих кругов", - сказал Насиров.

Депутат добавил, что некоторые политические силы временно пользуются этими элементами радикальной оппозиции лишь в рамках международных мероприятий. Насиров отметил, что в это время данные силы, тратя большие финансовые средства, используют их против Азербайджана.

"Как только эти лица становятся ненужными данным силам, их "выбрасывают". Когда политические силы делают перерыв в кампании очернения Азербайджана, представители оппозиции начинают обвинять друг друга. Данный процесс показывает их истинную сущность. Таким элементам нет места в Азербайджане. Их истинная сущность - это быть инструментом. Азербайджанская общественность прекрасно это знает", - сказал депутат.