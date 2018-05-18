В Армении родные насильника преследуют его жертву

В суде Лорийской области началось следствие по делу "Гражданка Чехии Эва против гражданина Армении Армена Франгяна". Женщина обвиняет Франгяна в нападении и насильственных действиях сексуального характера. Инцидент произошел 1 марта, когда проживающая в Ванадзоре в рамках волонтерской программы Эва проезжала на велосипеде через село Гугарк, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

В суде Франгян потребовал закрытых слушаний. Его адвокат Каринэ Гаспарян заявила: "Наличие обвинения не означает, что человека можно позорить. У него семья, жена, малолетний ребенок".

Прокурор возразил, сказав, что в этом случае данные о пострадавшей будут изучены и, если она не против, заседание должно проходить в открытом режиме.

Судья Сурен Багдасарян частично удовлетворил ходатайство. Он позволил проводить открытые заседания до представления доказательств и этапа допроса пострадавшей и подсудимого.

Примечательно, что инцидент был подробно описан еще на этапе предварительного следствия: Эва подала в суд на полицию за публикацию, в частности, на сайте Shamshyan.com подробностей инцидента, ее личных данных - адреса и возраста.

После этих публикаций на место работы и в дом женщины стали приходить родные Франгяна, просить отозвать жалобу. Ей говорили, что он - единственный кормилец в семье, на его попечении ребенок.

Также Эва недовольна непрофессионализмом полиции и судмедэкспертов, к примеру, отсутствие чувствительности в таких делах.

"Судмедэксперт спросил, откуда я знаю этого парня, я сказала, что не знакома с ним, он просто напал на меня, я никогда его раньше не видела и хотела бы никогда больше не встречать, хотя, вероятно, увижу его в суде. Он говорит "нет, нет, ты не поняла вопроса: как давно ты его знаешь?". Я ответила "что вы делаете? Ваше дело заключается не в этом, а в том, чтобы осмотреть мои синяки и не задавать мне такие вопросы, записывайте то, что должны", - заявила женщина в беседе с Epress.am.

Собеседница считает важным поднятие таких вопросов, так как сексуальному насилию подвергаются многие женщины, но молчат об этом. "Я еще нахожусь сейчас в элитарном положении, я гражданка другой страны, у меня хороший адвокат, а он бедный парень из села. Вопрос не в том, что у меня к нему ненависть, просто о таком нужно говорить, но многие молчат. Местные не говорят из страха стать двойной жертвой, но я уеду из страны и мне не придется думать об этом, я чувствую себя свободнее, я хочу помочь женщинам, которые сталкиваются с такой проблемой".

В поддержку Эвы группа феминисток пикетировала здание суда в Ванадзоре. Они пришли с плакатами, осуждающими сексуальное насилие над женщинами, и раздавали листовки следующего содержания:

"Многие из нас неоднократно сталкивались с попытками изнасилования и сексуальными посягательствами. Мы говорили об этом или решали молчать, обращались в полицию или пытались забыть, но это явление повторяется снова и снова.

Но еще более трагично, что наше общество даже не верит тому, кто подвергся насилию, более того, отказывается ему помогать. Люди предпочитают верить в миф о том, будто Армения - безопасное место для всех. Даже когда женщинам хватает смелости заявить о проблеме, общество обвиняет жертву, а не насильника, что становится двойным ударом для женщины, пережившей сексуальное насилие.

Одна из нас приняла смелое решение и обратилась в суд, чтобы обнародовать эту проблему. Попытку изнасилования и насильственные действия сексуального характера по отношению к ней совершили, когда 1 марта 2018 года она проезжала на велосипеде по селу Гугарк близ Ванадзора. Правоохранительные органы рассекретили конфиденциальную информацию о жертве и распространили через сайт, обслуживающий интересы полиции, получив "сенсационный" публичный материал. Наша борьба направлена не только против насильников, окружающих нас на улице и дома, но и правоохранительной системы. Насилие есть НАСИЛИЕ, вне зависимости от того, что на мне надето, в котором часу и ради чего я нахожусь на улице... вне зависимости от твоих представлений о провокации".